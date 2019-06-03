«Мелочь, а неприятно»: ТОП-5 достоинств и недостатков Hyundai Creta назвал владелец

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Водитель объяснил, что плюсов у «Креты» больше, чем минусов, однако некоторые недоработки его просто бесят.

На популярном автомобильном форуме, владелец Hyundai Creta 2016 года решил поделиться своими впечатлениями от популярного корейского кроссовера, а также назвать несколько основных его достоинств и недостатков. В целом автомобиль водителя устраивает, а некоторые проблемные моменты он считает очень субъективными, что не мешает о них рассказать.

Негативный ТОП-5 открывают не самые лучшие материалы отделки салона Hyundai Creta. Ткань на сиденьях крайне маркая, к ней липнет одежда и всякие мелочи, при этом сминается она не очень-то и красиво. Также автомобилист не оценил слишком маленькое рулевое колесо. Его жену руль корейского бестселлера устраивает целиком и полностью, но владельцу машины всё-таки хотелось бы побольше.

После 2 000 километров пробега в правой части торпеды Hyundai Creta неожиданно проснулся «сверчок», и водитель теперь начал подумывать о том, чтобы отправить свой автомобиль к официальным дилерам, дабы те исправили ситуацию. Ещё один минус – на ветровом стекле после очистки от дождя или грязи стабильно остаётся не менее 10 см воды или пыли. И несмотря на то, что эта проблема вроде бы небольшая, обзорность она ухудшает очень ощутимо.

«Мелочь, а неприятно», – коротко комментирует водитель последний недостаток «корейца», заключающийся в проблемах с дальним светом. Он у Hyundai Creta чересчур рассеянный, из-за чего автомобилисту постоянно приходится «играться» с корректором. А вот достоинств у кроссовера куда больше, но автолюбитель решил выделить 5 самых весомых.

Первое из них заключается в отличном ходе подвески Hyundai Creta, которая очень хорошо справляется с ямами на дороге. Помимо этого, силовая установка обеспечивает кроссоверу приличную динамику, если раскрутить мотор до 5 000 оборотов, и водитель не понимает тех критиков «Креты», кто жалуется на невозможность обгонов и резких маневров.

Заводская шумоизоляция автомобиля также очень приличная, и водитель может свободно разговаривать с пассажирами даже на скорости в 130 км/ч. Также у Hyundai Creta очень просторный салон и багажник, как для своего класса, а замыкает ТОП-5 её главных достоинств – низкий расход, который не поднимается выше 11 литров на 100 километров пути, если верить бортовому компьютеру.