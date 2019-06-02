«Неожиданно хорошая проходимость»: Renault Duster в offroad-заезде с Suzuki Vitara удивил блогера

Сегодня, 11:31

Французский паркетник сумел составить достойную конкуренцию японскому внедорожнику.

Для небольшого offroad-заезда на канале Diariomotor популярный обзорщик подготовил Renault Duster и Suzuki Vitara в своих максимальных комплектациях, с полным приводом и мощным мотором. Изначально «японец» казался водителю фаворитом данного испытания, поскольку он представляет собой компактный внедорожник, проверенный временем, с достойной проходимостью и отличной подвеской.

В то же время его соперник – Renault Duster – хоть и представлен в своей «люксовой» версии с 1,5-литровым дизельным мотором, но похвастать выдающимися внедорожными возможностями всё-таки не может, потому для обоих автомобилей серия испытаний была шансом себя проявить: Suzuki Vitara должен был подтвердить своё реноме, а «Дастер» – удивить блогера.

Первой преградой на пути кроссоверов к финишу стал подъём на невысокий, но крутой холм. Suzuki Vitara без особых проблем заехал на него, однако Renault Duster проявил себя даже лучше: французскому кроссоверу удалось сделать это на высокой скорости, практически её не теряя. А вот следующее испытание оказалось для участников тест-драйва уже более серьезным.

В ходе подъема на скалистую вершину, автомобилям довелось не только показать, как у них обстоят дела с диагональным вывешиванием, но также и продемонстрировать возможности своих межосевых блокировок. Для Suzuki Vitara эта скала оказалась неподъёмной, и он застрял на самом подходе, буксуя около вершины, но Renault Duster сумел забраться даже дальше.

Французский кроссовер вызвал искренний восторг блогера, на удивление бодро для своих габаритов и силовой установки, «взлетел» на самый верх тяжелого участка, передавая своеобразный «привет» «японцу», который остался далеко позади: «Не таких результатов ожидали от Дастера, неожиданно хорошая проходимость, готов к дорогам любой сложности».