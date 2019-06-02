«4 литра на 100 км? Реально!»: Как существенно снизить расход на Renault Sandero Stepway, показал владелец

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Автомобилист, следуя этим простым советам, сумел добиться максимально экономичных показателей.

Малоизвестный блогер Alexender Pres решил продемонстрировать, каким образом ему удалось добиться минимального среднего расхода на своём автомобиле Renault Sandero Stepway. Для наглядности, водитель решил направиться из одного города в другой, показав, какие именно манипуляции он выполнял.

Владелец бюджетного «француза» сразу обозначил, что данный метод не подойдёт для любителей резвой и быстрой езды на пределе спидометра, однако для всех остальных он окажется очень полезным. В первую очередь, планируя дальнюю поездку на Renault Sandero, автомобилист рекомендует ехать так, чтобы температура воздуха за бортом колебалась в районе 15 градусов.

Это позволит не включать кондиционер, что уже снижает расход топлива на 1 литр на 100 км. Также рекомендуется полностью отказаться от нейтральной передачи, чтобы электронный блок управления мог перекрывать подачу топлива, когда автомобиль едет под горку, снижая таким образом нагрузку на силовую установку Renault Sandero Stepway.

Продолжение... «Неожиданно хорошая проходимость»: Renault Duster в offroad-заезде с Suzuki Vitara удивил блогера Французский паркетник сумел составить достойную конкуренцию японскому внедорожнику. Бензин в автомобиль водитель советует заливать 95-й, поскольку с 92-м, как не пытался владелец машины добиться столь же низкого расхода, у него это не получилось. Помимо этого, автолюбитель настойчиво рекомендует не разгонять «Сандеро» свыше 60 км/ч, считая, что и такой скорости – достаточно до более-менее комфортной езды.

Подводя итог своему заезду, владелец Renault Sandero Stepway продемонстрировал показания бортового компьютера: «4 литра на 100 км? Абсолютно реально!».