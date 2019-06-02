С «атмосферником» и «мешалкой»: ТОП-5 кроссоверов со «вторички» дешевле Renault Arkana

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Как оказалось, за 1,5 млн рублей можно купить несколько приличных SUV с пробегом, не уступающих французской новинке.

В данном рейтинге представлены исключительно автомобили с «атмосферником» и механической коробкой передач, поскольку именно такого сочетания, по словам большинства автолюбителей, категорически не хватает французскому кросс-купе Renault Arkana, и если в плане экстерьера она может быть лучше своих аналогов со «вторички», то в плане оснащения – едва ли.

Открывает рейтинг Honda CR-V 2014 года выпуска с пробегом 63 300 километров. За 1,2 млн рублей можно стать владельцем надежного японского кроссовера с 2,0-литровым мотором в «элитной» комплектации и на «механике», при этом в подарок хозяин машины предлагает дополнительные комплекты зимней и летней резины.

Далее идёт Subaru Forester 2015 года. За 1,3 млн рублей на вторичном рынке предлагается внедорожник на «мешалке» с 2,0-литровым бензиновым мотором и полным приводом. Комплектация – максимальна для механической коробки передач, а пробег составляет всего лишь 61 000 километров.

Посередине рейтинга расположилась KIA Sportage, выпущенная в прошлом году. Пробег 32 000 км, комплектация Luxe с 2,0-литровым мотором на 150 «лошадей», дополнительная антикоррозийная обработка и многое другое – ценник в 1,41 млн рублей тут выглядит максимально привлекательно.

«Серебро» списка достается 2-летнему Subaru Forester за 1,43 млн рублей. Кроссовер также представлен в «топовой» версии для МКПП, и может похвастать не только скромным пробегом в 60 000 км, но и впечатляющим количеством различных дополнительных опций, установленных текущим владельцем.

Наконец, ТОП-5 кроссоверов со «вторички» дешевле Renault Arkana возглавляет Toyota RAV4 2015 года выпуска. Максимально надежный японский SUV предлагается со 146-сильным «атмосферником», агрегирующим с 6-ступенчатой механической трансмиссией, а в подарок покупателю предложат антирадар и видеорегистратор, а также комплект зимней резины.