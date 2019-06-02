«Он едет, и хорошо едет»: Что может Jeep Wrangler против УАЗ «Хантер» на русских просторах вияснили эксперты

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Американский внедорожник уступает российскому по внедорожным параметрам, но при этом все же смог хорошо показать себя на сложном бездорожье.

Многие россияне не сомневаются в том, что Jeep Cherokee TrailHawk является хорошей машиной с повышенной проходимостью. Ведущие с канала «Палыч Live» выяснили, что может американский внедорожник против «Хантера» на русских просторах.

«Чероки» имеет в своем активе понижающую передачу, вседорожные шины и систему переключения режимов. Под капотом американского внедорожника разместился 2,4-литровый 175-сильный двигатель, мощности которого вполне хватает для езды по трассе.

Jeep Cherokee Trailhawk первоначально решили протестировать на песчаной местности, изобилующей множеством неровностей – «американец» легко смог преодолеть данное препятствие с включенным режимом «Песок». На более сложной местности американский внедорожник тоже показал неплохо, справившись со всеми неровностями.

УАЗ «Хантер» значительно лучше справился со всеми препятствиями, которые до него преодолевал Jeep Cherokee Trailhawk, так как у российского внедорожника длиннее хода подвески. На песчаную горку американский внедорожник без включения понижающей передачи смог заехать легко, чем и привел в восторг блогеров. «Он едет, и хорошо едет», - восхищаются обозреватели.

Интересно, что российскому внедорожнику песчаная возвышенность оказалась не по плесу – УАЗ «Хантер» смог взобраться на нее только с разгона. На горку без песка без «понижайки» «американец» не смог заехать, но уже со включенной понижающей передачей легко заехал. «Хантер» этот подъем преодолел с легкостью.