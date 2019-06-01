«Переднего привода хватает за глаза»: Впечатлениями от нового Volkswagen Tiguan поделился владелец

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По словам водителя, он остался в восторге от нового кроссовера, однако у него есть к нему несколько вопросов.

В обзоре на канале VsyakoRazno представлен Volkswagen Tiguan 2019 года выпуска, в достойной комплектации с 1,4-литровым мотором на 150 «лошадок» и 6-ступенчатой автоматической коробкой DSG. Благодаря тому, что блогер выбрал богатую версию немецкого бестселлера, уже в экстерьере автомобиля начинает явно просматриваться высокий уровень технологий концерна VAG.

Светодиодная головная оптика, омыватели фар, датчики парковки, поворотные огни в боковых зеркалах, прочные рейлинги – далеко не полный список того, чем немецкие мастера оснастили Volkswagen Tiguan в «топе». Водитель высоко оценил хромированную окантовку стёкол, возможности бесключевого доступа и многое другое. Помимо этого, автомобилист остался в восторге от защитных подкрылков, благодаря которым крылья полностью защищены от камней.

Спорными решениями блогер считает наличие датчиков парковки и спереди, и сзади автомобиля, из-за чего ему в некоторых ситуациях становится достаточно сложно припарковаться – датчики настроены настолько «нежно», что срабатывают, даже если расстояние до соседней машины превышает допустимые 5-6 сантиметров. Также не понравилось, что в задней части Volkswagen Tiguan, под дверцей багажника, есть небольшой порожек, в который зимой набивается снег.

«Есть неприятные нюансы, которые не дают радоваться немецкой машине, но в остальном никаких вопросов. В серьезное бездорожье лезть на нем не хочется, потому переднего привода хватает за глаза», – уточняет обзорщик, объясняя, что имеет в виду также слишком широкий и глубокий просвет между лобовым стеклом и крышкой капота, в который помешается рука целиком, из-за чего в зимнее время ему то и дело приходится чистить снег в этой нише, а в остальное время туда постоянно забиваются листья и прочий мусор.