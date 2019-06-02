Отказ от нейтрали и излишнего торможения: Как надо управлять УАЗ «Патриот» с МКПП – блогер

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Обзорщик на примере «Патрика» объяснил, какие ошибки иногда допускают владельцы машин на «механике».

По мнению блогера Дмитрия Казакова, есть несколько возможностей для того, чтобы не только значительно уменьшить расход топлива на УАЗ «Патриот», но и сохранить в порядке его моторесурс.

Первый совет по управлению отечественного внедорожника с МКПП, заключается в том, что необходимо полностью отказаться от нейтральной передачи. Даже если автомобиль едет под наклоном, лучше не включать нейтраль, а пытаться тормозить двигателем.

«Когда вы убираете педаль с акселератора, электронный блок управления перекрывает подачу топлива, и вы катитесь за счёт инерции», – объясняет водитель. Данный метод, убежден обзорщик, вовсе не вредит мотору УАЗ «Патриот», поскольку процесс проходит без нагрузки. При езде на пониженной передаче также можно сэкономить на топливе, однако «понижайка» негативно отражается на износе силового агрегата «Патрика», подвергая его серьезным нагрузкам.

«Сэкономите 200г топлива, зато двигатель накроется раньше. Лучше отказаться полностью от нейтрали!», – уверенно заявляет блогер. Помимо этого, следует приучить себя избавляться от излишнего торможения в тех случаях, когда оно не диктуется ситуацией на дорогах.

Наконец финальным советом от владельца УАЗ «Патриот» стала рекомендация давать двигателю работать во всех режимах езды, не эксплуатируя какой-то один из них: «Давайте машине прочувствовать большие обороты».