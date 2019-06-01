«Ваша супруга обязательно оценит!»: Насколько Hyundai Creta подходит для девушек, рассказал блогер

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По словам водителя, корейский кроссовер в целом отвечает большинству требований, которые могут поставить перед ним автоледи.

Блогер рассказал о Hyundai Creta 2019 года выпуска. В максимальной комплектации данный автомобиль обойдётся покупателям в 1 200 000 рублей, и эксперт считает, что своих денег кроссовер однозначно стоит. Экстерьер машины, по мнению блогера, для большинства девушек играет очень важную роль, и «Крета» в этом плане полностью подойдёт даже для самой придирчивой автомобилистки.

Головная оптика мало того, что выглядит крайне презентабельно, так ещё и по функционалу ничуть не уступает. Также стоит отметить обилие различных вспомогательных систем при езде, начиная от опции помощи при маневрах, когда во время поворотов в узких улочках фары сами подсвечивают тяжелые места, и заканчивая системами ESC с функцией помощи при старте в гору и спуске с горы, а также предупреждением водителей сзади при экстренном торможении.

«Также очень удобно парковаться вообще везде, благодаря укороченной базе. Даже там, где очень узкие проезды или крайне мало места», – хвалит габаритные размеры Hyundai Creta обзорщик с канала Abishev Live. Регулировка руля по высоте и по вылету – ещё один плюс, который наверняка оценят автоледи, при том, что большинство бюджетных автомобилей данной опции лишены.

Подводя итог, водитель заявил, что его радует и наличие большого количества различных карманов и функциональных ниш в Hyundai Creta, которую он купил для своей жены, а также её вместительный бардачок: «Для женщин очень подходит, можно покупать. Ваша супруга обязательно оценит!».