«Трактор мечты» для деревни и рыбалки: Почему стоит купить Chevrolet Niva, объяснил блогер

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Популярный обзорщик рассказал о достоинствах «Шнивы» и поделился советами по её выбору.

На своём YouTube-канале «На рыбалке» блогер похвастался, что стал владельцем Chevrolet Niva и ему без разницы на то, что сейчас наверняка набегут критики с их «полезными» советами и вопросами о том, для чего он взял себе такую машину, а не что-либо более достойное. Водитель заявил, что о своей покупке он ни разу не пожалел, а те, кто её критикуют – даже за рулём «Шнивы» ни разу не сидели.

«Вот она, машина моей мечты», – с юмором рассказывает автомобилист, уточняя, что он действительно давно хотел купить себе Chevrolet Niva, поскольку ему постоянно необходимо забираться в те места, в которые большинству современных машин просто так никак не попасть. Рестайлинговая «Шнива» устраивает водителя едва ли не по всем параметрам, и при выборе машины он рекомендовал в первую очередь обращать внимание на её салон.

О том, как эксплуатировалась «Шнива», вернее всего расскажет состояние её рулевого колеса и водительского сиденья. Данная Chevrolet Niva, к моменту покупки проехавшая 20 000 километров, в целом выглядит очень прилично. На руле можно обнаружить некоторые потертости, а обивка сидений кажется совсем новой. При этом блогер считает, что это – «родные» элементы машины, поскольку заменять их довольно дорого, и маловероятно, что прошлый владелец занимался этим.

Продолжение... Отказ от нейтрали и излишнего торможения: Как надо управлять УАЗ «Патриот» с МКПП – блогер Обзорщик на примере «Патрика» объяснил, какие ошибки иногда допускают владельцы машин на «механике». По кузову можно обнаружить пару мелких сколов, но при правильном уходе в ржавые пятна они не превратятся.

Также при выборе Chevrolet Niva обзорщик советует не придавать значения небольшим масляным подтёкам, поскольку «сопливить» внедорожник может прямо с завода. Лучше обратить внимание на аккумулятор – если он не слишком сильно изношен, то можно смело брать, ведь ресурс у него достаточно большой.

О комфорте во время езды, конечно, говорить не приходится. Подвеска у «Шнивы» неплоха, но жесткие толчки могут неприятно отдаваться в спину водителю, а слабая шумоизоляция делает работу мотора уж очень громкой, однако на эти «болячки» Chevrolet Niva, по мнению блогера, можно смело закрывать глаза и покупать машину, ведь за эти же деньги вряд ли получится взять внедорожник достойнее: «Идеальный трактор для деревни и рыбалки!».