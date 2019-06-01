«Этот мотор – настоящее чудо»: О впечатляющей динамике внедорожника Geely Atlas Turbo высказался эксперт

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По словам обзорщика, для полноты картины осталось лишь дождаться выхода данной модели с полным приводом.

На своём YouTube-канале «Я рулю» блогер устроил небольшой тест-драйв китайского внедорожника Geely Atlas, оснащенного 1,8-литровым мотором с турбонаддувом. Новая модель приехала в Россию совсем недавно, потому водитель не захотел снимать полноценный обзор «китайца», ограничившись лишь рассказом о его динамике.

Впрочем, пара теплых слов досталась дорогому салону Geely Atlas Turbo. В особенности – возможность регулировки передних сидений как на лимузинах. Прямо со старта обзорщик вдавил педаль в пол, и автомобиль рванул вперёд без пробуксовки или дергания, водитель чувствовал, что турбоагрегат рвётся «в бой» потому сдерживать его не стал.

«Этот мотор – настоящее чудо», – уверенно заявляет автор видео, утверждая, что приобретать Geely Atlas с бензиновым 2,4-литровым двигателем после выхода его турбированной версии – не имеет смысла. У «атмосферника» выше расход, а по динамике он существенно уступает своему аналогу, что действительно делает его покупку большой ошибкой, ведь даже с 2,0-литровым мотором разница не особо заметна.

Водитель в восторге от того, как «Атлас» отзывается на малейшее движение руля, а его маневренность и разгон – определенно сильные стороны, несвойственные столь большим кроссоверам, потому автомобилист убежден, что приобретать Geely Atlas Turbo можно смело: «Турбо добавило не спорта, а удобства, комфорта и тяги. Очень круто, вне всяких сомнений. Не доставляет негативных эмоций».