«Не хватает мощности»: Впечатлениями о Toyota Camry Hybrid поделились эксперты

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Японский седан в гибридном исполнении в скором времени может стать бестселлером, благодаря экономичности.

На сегодняшний день, когда цены на топливо растут, автомобилисты задумываются над приобретением автомобиля, который обладает меньшим расходом топлива. Эксперты с YouTube-канала «InfoCar» рекомендуют обратить внимание на Toyota Camry Hybrid, впечатлениями о которой они и поделились.

В плане внешнего облика гибридная «Камри» ничем особо не выделяется, кроме как надписи «Hybrid» и голубого значка бренда. Салон японского седана в гибридной комплектации лишился панорамной крыши, но при этом на центральном тоннеле на задних сиденьях имеются 12-вольтовые розетки. По словам блогеров, версия «Камри» с ДВС в сравнении с гибридной довольно скудная в плане оснащения, так как в списке опций последней имеются электропривод рулевого колеса, проекционный экран, восемь парктроников, мониторинг слепых зон и механизм беспроводной зарядки мобильных устройств.

Под капотом Toyota Camry Hybrid разместился совершенно другой 2,5-литровый двигатель, работающий вместе со 120-сильным электрическим мотором. В сумме оба агрегата выдают 218 лошадиных сил. Интересно, что электротяга на гибридном японском седане довольно слабая – в паспорте указано, что запас хода составляет почти 62 км, но при этом он не проезжает и 5 км. «Не хватает мощности», - оценил гибрид блогер.

Что касается динамики, то до первой «сотни» гибридный «японец» разгоняется за 8,3 по паспорту, но реальное время разгона составляет 8,7 секунд. На 100 км Toyota Camry Hybrid «съедает» 6,3 литра, что приятно поразило обзорщиков.