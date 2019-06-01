Если в кармане завалялись 850 тысяч: ТОП-7 причин купить Hyundai Solaris в 2019 году назвала эксперт

Сегодня, 13:03

«Солярис» – достойный выбор, и это доказала автоледи.

Бюджетный корейский седан предлагается в России в трёх комплектациях, причём разница между базовой и топовой составляет всего 100 000 рублей. Блогер с канала «ПОГНАЛИ !?» назвала ТОП-7 причин купить Hyundai Solaris в 2019 году, если в кармане завалялись 850 тысяч рублей.

Первым достоинством «корейца» эксперт считает его привлекательный экстерьер – «Солярис» смотрится куда симпатичнее своих многих конкурентов. Второй причиной задуматься о покупке данного автомобиля автоледи считает его компактные размеры, что играет большую роль при эксплуатации в городе – очень удобно парковаться в любом месте.

Также достоинством Hyundai Solaris является «шустрый» мотор, который отлично себя проявляет в городе. В тандеме с коробкой передач он работает очень слаженно, поэтому в нём можно быть уверенным.

По сравнению с конкурентами, весомым преимуществом «Соляриса» является цена. Ближайшие соперники «корейца» из иномарок – это KIA Rio и Volkswagen Polo, которые в «базе» стоят пусть немного, но всё же дороже Hyundai Solaris.

Пятой причиной купить «Солярис» эксперт назвала его экономичность. Автоледи ездит на машине и в городе, и по трассе, а смешанный расход топлива в среднем за неделю составил 7 литров на 100 км.

Ещё одним преимуществом модели эксперт считает доступность запчастей в любом уголке страны, а также наличие мастеров, которые без проблем починят что-угодно. ТОП-7 причин купить Hyundai Solaris девушка закрывает наличие многих опций, которые облегчают водителям жизнь.