«Не ждите от него многого»: Кому стоит покупать KIA Sportage, рассказал эксперт

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Как оказалось, проблемных моментов у корейского кроссовера не так уж и много.

В первую очередь, в негативную сторону блогер с канала LiteAuto захотел отметить силовой агрегат KIA Sportage. Однозначным минусом модели является появление задиров уже на отметке в 100 000 километров, свойственное автомобилям, оснащенным 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником». Виной тому – конструкторские просчёты, допущенные при модификации мотора от Mitsubishi: «Задиры в цилиндрах появляются практически у каждого первого!».

Ещё один недостаток заключается в не самом вместительном и функциональном багажнике KIA Sportage – раскладывать задний ряд сидений не всегда удобно, а без этого 564 литров свободного пространства не хватит для того, чтобы всей семьей с горой вещей направиться в дальнюю поездку. Впрочем, на этот проблемы «корейца» и заканчиваются, разве что эксперт хотел бы отметить неоднозначный внешний вид, но это уже «на любителя».

Продолжение... Если в кармане завалялись 850 тысяч: ТОП-7 причин купить новый Hyundai Solaris 2019 назвала эксперт «Солярис» – достойный выбор, и это доказала автоледи. К несомненным достоинствам KIA Sportage можно отнести достойную динамику, которая будет как у автомобиля с «атмосферником», так и у модели с дизельным мотором, что не может не радовать блогера.

Также можно отметить хорошую управляемость и маневренность, свойственную моделям с полным приводом, и панорамный люк, доступный в максимальных комплектациях автомобиля.

Эксперт считает, что KIA Sportage идеально подходит тем людям, кто хочет себе достойный корейский кроссовер классом чуть повыше Hyundai Creta, но вместе с тем – в данном авто нет ничего «взрывающего мозг»: «Не ждите от него многого. Она подойдет, чтобы возить семью за город или гонять на работу, ничего больше в ней и нет».