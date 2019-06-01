Чем «китаец» лучше Hyundai Creta: Восторгами от кроссовера Haval H2 поделился блогер

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Популярный обзорщик на примере Hyundai Creta объяснил, чем так хорош внедорожный «китаец».

На своём YouTube-канале Dizzlike Channel блогер решил рассказать о китайском кроссовере Haval H2, сравнив его с популярным «корейцем», который водителю категорически не нравится. При этом «косяков» у Н2 хватает. Автолюбителю крайне недоволен тем, что не может себе купить данную модель с полным приводом и автоматической коробкой передач: «Почему с полным приводом я должен страдать на мешалке?!».

При этом полный привод для Haval H2 кажется обзорщику обязательной опцией, поскольку данный кроссовер вполне себе «могёт в бездорожье», чему способствуют честные 200 мм дорожного просвета, в отличие от той же Hyundai Creta с её скромными 160 мм: «Может позволить себе такое плотное бездорожье, но увы и ах – только на механической коробке передач!».

Внешний вид Haval H2 блогер считает достаточно приличным – есть в нём что-то от Mitsubishi ASX, но в целом же дизайн кузова китайских брендов наконец-то стал максимально самобытным: «Мы уже не видим тут ярко выраженного Subaru или RAV4, только самостоятельный дизайн». С турбодвигателем у автомобиля тоже полный порядок. Силовая установка от Mitsubishi прошла необходимые доработки ради того, чтобы сделать её по-настоящему беспроблемной.

«Китайцы впервые привезли в Россию надежный турбомотор!», – не скрывает своих восторгов блогер. В целом же Haval H2 кажется обзорщику крайне достойным выбором, который при ценнике, сопоставимом с Hyundai Creta, выигрывает у него по всем параметрам.