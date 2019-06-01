Другая платформа и другие моторы: В Китае дебютировал новый Skoda Vision GT

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1 июня текущего года в Шеньчжене открылся международный автосалона, на котором состоялась премьера нового чешского купе-кроссовера Skoda Vision GT. Новинка считается прототипом массовой версии кросс-купе Skoda Kamiq GT.

Интересно, что новый паркетник построен на архитектуре MQB, чем и отличается от стандартного исполнения «Камика», в основу которого легла платформа PQ25. Согласно инсайдерской информации, чешский купеобразный кроссовер в версии GT обзаведется бензиновыми турбодвигателями объемами 1,4 и 2,0 литра, но их производительность пока не названа.Что касается внешности нового Skoda Kodiaq GT, то новинка получила пересмотренную решетку радиатора, пересмотренные фары, покатый верх и другую линию остекления.

Стоит отметить, что новый Skoda Kamiq появился на рынке год назад и обзавелся 1,5-литровым «атмосферником» с отдачей 110 лошадиных сил, приводимым в действие 6-скоростной МКПП и 6-ступенчатой АКПП с системой переднего привода. В Китае за обычный Skoda Kamiq придется выложить от 109 900 юаней или около 1 000 000 рублей. Премиальное исполнение кросс-купе обойдется дороже, а на рынке новый автомобиль появится в конце нынешнего года.