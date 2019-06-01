Плюс 100 «лошадей» к мощности: Тюнингованный ВАЗ-2107 с линолеумом в салоне «взорвал» сеть

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Необычную «пушку» обнаружили на страницах сообщества для любителей «колхоза».

В социальной сети «ВКонтакте», в одном из пабликов, посвящённых нелепому тюнингу, опубликовали фото «прокачанного» ВАЗ-2107, который однозначно заслуживает внимания. «Таз» очень сложно узнать, ведь его владелец постарался на славу.

Что касается внешности «семёрки», автомобиль получил спортивный обвес кузова, массивные бамперы, гоночные штампованные диски, необычную радиаторную решётку и крышку капота со встроенными светильниками.

Более того, на машину установили новую выхлопную систему, задние фонари необычной формы, а сам кузов окрашен в ярко-оранжевый цвет. Но самое интересное находится внутри – ВАЗ-2107 получил руль от BMW, а также новую переднюю панель и приборку.

В салоне необычного автомобиля фигурируют чёрный и красный цвета. Здесь появились новые сиденья, дверные карты и центральный тоннель. Но настоящей «изюминкой» стал линолеум на полу, который, по словам комментаторов, прибавляет 100 «лошадей» к мощности.

Тюнингованный ВАЗ-2107 просто «взорвал» сеть. «Линолеум в салоне и гоночные штампы... Яд», «Просто пушка!», «Badмобиль», «Специально для паблика собирали», – оценили автомобиль комментаторы.