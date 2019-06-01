«Это надо допилить»: О необходимых доработках Hyundai Creta после покупки рассказал владелец

Сегодня, 09:08

В целом водитель очень доволен корейским кроссовером, однако есть моменты, которые он рекомендует исправить.

Новую Hyundai Creta автолюбитель приобрёл в этом году вопреки множеству негативных отзывов, вычитанных им на популярных форумах в сети. О своём приобретении владелец «корейца» пока что пожалеть не успел, и 3 000 километров пробега прошли для него незаметно: «Синяя карета меня целиком устраивает». Но в то же время, он захотел поделиться рекомендациями о некоторых необходимых доработках автомобиля, которые сделают его ещё лучше.

В первую очередь, речь идёт об установке круиз-контроля на Hyundai Creta с 1,6-литровым двигателем и полноприводной компоновкой. Если выезжать из города, то данная опция попросту необходима, а её монтаж не станет для более-менее опытного водителя слишком уж сложным.

«Это надо допилить в любом случае, кнопки покупаются на AliExpress, всё подходит и оживает», – объясняет водитель, уточняя, что даже руль снимать для этого не нужно. Для тех, кому не нравится узкий радиус работы стеклоочистителей Hyundai Creta, автомобилист советует перебросить «поводок» дворника, благодаря чему можно будет избавиться от вечно грязной широкой полосы в левой части «лобаша».

Продолжение... Плюс 100 «лошадей» к мощности: Тюнингованный ВАЗ-2107 с линолеумом в салоне «взорвал» сеть Необычную «пушку» обнаружили на страницах сообщества для любителей «колхоза». Помимо этого, на том же AliExpress можно приобрести веерные форсунки омывателя, поскольку кому-то стоковых деталей «на три струйки» может показаться недостаточно.

Наконец, сразу после покупки Hyundai Creta автомобилист настоятельно советует заменить штатное головное устройство аналогичным, но с предустановленной ОС Android, которая будет и проще в использовании и куда функциональнее.

Что касается головной оптики, то водитель считает линзованные лампы НВ3 – не самыми надежными, потому тем, кому попадётся «Крета» с данными ДХО, он советует приобрести более комфортные и долговечные.