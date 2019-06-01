«Русская машина без косяков – не машина»: Проблемные моменты УАЗ «Патриот» 2018 назвал блогер

Сегодня, 07:29

Автомобилиста разочаровало сразу несколько проблем отечественного внедорожника, которые он обнаружил.

Об этом блогер Станислав Измайлов рассказал на своём YouTube-канале. УАЗ «Патриот» 2018 года выпуска он приобрёл совсем недавно, и за пару недель успел найти в нём целый ряд проблем, с которыми ему бы очень не хотелось мириться. В первую очередь, речь идёт о ненадежных боковых стеклах, которые шатаются от малейшего касания: «Просто посмотрите? Это разве нормально, что они отклоняются на несколько сантиметров?».

Ещё одним проблемным моментом прошлогоднего УАЗ «Патриот» автолюбитель называет некорректную работу шайбы переключения полного привода. Стоит водителю попытаться включить понижающую передачу, как «Патрик» перестаёт реагировать на повороты шайбы, оставаясь в полноприводном положении: «Нормальный такой косяк. Причём, не только у меня такой, многие уазоводы на него жалуются!».

Понижающая передача включается лишь в тот момент, когда проблемный УАЗ «Патриот» трогается с места, причём выключить её на ходу у владельца внедорожника не получается, и ему приходится останавливаться лишь для того, чтобы включить стандартный полноприводный режим езды своего автомобиля: «Когда уже у него будут плюсы? Видимо русская машина без косяков – это не русская машина».