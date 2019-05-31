Стали известны свежие подробности о кроссовере Renault Duster нового поколения

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Пока старт продаж нового поколения кроссовера от «Рено» в России намечен лишь на 2020 год, Европа уже оценила новинку, отметив сильные и слабые стороны.

Российские автолюбители могут перед принятием окончательного решение учесть отзывы европейцев, которые уже смогли оценить новинку от «Рено» на деле.

Новое, второе поколение «Дастера» базируется на той же платформе В0, но слегка модернизированной, что обеспечивает привычную надежность и лишь незначительно увеличивает стоимость машины. Габариты автомобиля те же, но за счет новых бамперов общая длина увеличилась на 26 мм.

После «пересмотра» салон стал просторнее: нижняя часть передних стоек смещена вперед на 10 см, нижняя линия окон проходит выше, пространства перед водителем и пассажиром на переднем сидении больше, а двери дополнительно усилены. Все это улучшает обзорность и повышает уровень безопасности. Увеличенный угол наклона лобового стекла положительно сказывается на аэродинамических свойствах.

«Дастер» стал более комфортным, что скажется на повышении цены. Руль теперь регулируется как по высоте, так и по вылету, также он получил электроусилитель. Центральная консоль теперь ориентирована на водителя. В консоли расположился экран мультимедийной системы, причем на таком уровне, что даже при взгляде на экран дорога все равно остается в поле периферийного зрения. Более доступные комплектации получат удобный блок управления климатом, а топовые полноценный климат-контроль.

При этом производитель не «убрал» из салона «дубовый» бюджетный пластик, не оснастил авто секвентальными стеклоподъемниками, не оборудовал руль подогревом.

Кое-какие изменения есть под капотом. Так новый Duster напрочь лишится 2-литрового «атмосферника» и классического «автомата». Нему на смену «придет» турбированный 1,33-литровый 150-сильный (мощность версии для Европы 170 л.с.) агрегат – результат совместных усилий французов и немцев из Daimler. Двигатель будет работать в паре с вариатором нового поколения, установленным на Renault Arkana.