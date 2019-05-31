Еще более безопасный: Стали известны цены на обновленный кроссовер Mazda CX-5 для России

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Скоро в России начнутся продажи пережившего очередное обновление кроссовера Mazda CX-5, оснащенного мультимедийным комплексом с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также системой G-Vectoring Control Plus.

Чем хороша эта система: она позволяет отслеживать угол поворота руля, скорость авто и позицию педали акселератора, благодаря чему автомобиль способен проходить повороты, избегая больших кренов.

В представительстве бренда рассказали, что стоимость базового варианта Mazda CX-5 составит 1,579 млн рублей, а цена максимальной комплектации Executive будет достигать 2,497 млн рублей.

В «минималке» водитель Mazda CX-5 будет иметь дело с 2-литровым 150-сильным турбомотором и механической КПП. С автоматической трансмиссией цена поднимется до 1,795 млн. А вот топовый 2,5-литровый 192-сильный двигатель с АКПП и полным приводом достанется покупателям с ценником от 2,010 млн рублей.

Также в топовую версию кроссовера включены проекционный экран, отделка интерьера из кожи и натуральной древесины, обогрев заднего ряда, электропривод багажной двери, система 360-градусного обзора и множество других ассистентов водителя.