Угон через фару: Как защитить Toyota Camry от злоумышленников, рассказали эксперты

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Практически у любого авто можно найти «слабое место» комплекса безопасности, и об этом хорошо известно угонщикам. Тем не менее, воспрепятствовать угону и не лишиться автомобиля можно.

Задача угонщика, «нацелившегося» на авто марок Toyota и Lexus, впрочем, выпускаемых одним производителем и разрабатываемых одним конструкторским отделом, заключается в деактивации штатной охранной системы автомобиля. «Слабым» в этом плане местом у данных авто являются фары.

Фара аккуратно поддевается и вынимается, а к ее проводке подключается устройство-деактиватор охранной сигнализации, «работающее» через CAN-шину авто. Однако эксперты с YouTube-канала ростовской студии «PROTECTOR ROSTOV» уверены, что шанс обезопасить автомобиль есть, и немалый. Метод предотвращения угона был продемонстрирован на новенькой Toyota Camry 2019 года.

Подключиться к CAN‑шине передней левой фары «Камри» можно отогнув край бампера. Препятствовать несанкционированному подключению может реализация комплекса мер по защите самой шины и шин данных в целом. Для этого потребуется разборка передней части салона с обеспечением доступа к электронной «начинке».

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Для того чтобы угнать авто, злоумышленнику придется снять переднюю панель и «вспороть» и разобраться в проводке, многочисленные провода которой обтягиваются фирменной черной «тойотовской» изолентой так, что сходу невозможно разобраться, где и что проходит.

Также исключается воздействие на блок Smart Key путем его переноса со штатного места у бардачка в верхнюю часть подпанельного пространства. Дополняют противоугонный комплекс устанавливаемые электромеханические замки, ограничивающие доступ к подкапотной блокировке.