«АвтоВАЗ снова косячит»: Владелец LADA Granta пожаловался на недочет модели

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Нередко потребитель сетует на дешевые материалы в отечественной машине, забывая, что она – бюджетная, однако один из «ладоводов» нашел в ней недостаток, который нельзя простить даже дешевому транспорту.

На YouTube-канале VLGavto появился ролик, в котором LADA Granta пожаловался на недочет модели. Уточним, что рассказчик владеет машиной 2019 года в комплектации «Комфорт». Он заявил, что «АвтоВАЗ снова косячит», а проявляется это в том, что в солнечную погоду в машине не видно панели приборов.

В ролике можно увидеть, что стекло, находящееся над приборами, сильно отсвечивает. Образующиеся блики настолько заметны, что показатели спидометра, тахометра и бортового компьютера практически невозможно разглядеть.

Сам рассказчик пока не имеет единого мнения насчет проблемы, ведь непонятно, то ли в ней виновна непродуманность машины, то ли что-то другое. Можно предположить, что «АвтоВАЗ» действительно не продумал строение приборной панели, ведь, если бы она была немного более «утоплена» в пластик, на нее уже вряд ли бы попадали солнечные лучи. Или же можно было сделать над панелью больше пластика, чтобы он создавал тень над приборами.

Стоит сказать, что версия с браком тоже имеет право на существование. Если присмотреться, то в ролике можно увидеть, что стекло приборной панели как будто потрескалось и покрылось множеством тончайших трещин. Они могли образоваться при механическом воздействии на стекло при сборке машины или его некачественном изготовлении. Однако такие же трещины могли появиться под воздействием солнечных лучей или воздействии на него уже после сборки авто. Так или иначе, именно эти микротрещины и провоцируют появление бликов, так как они рассеивают попадающий на них яркий свет.