Чего ждать от покупки подержанного Hyundai Santa Fe, рассказали эксперты

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Приобретение немолодых автомобилей с пробегом всегда сопряжено с определенным риском, но насколько он высок в случае с кроссовером Hyundai Santa Fe? В проблеме разбирался эксперт.

Авторитетный YouTube-канал «Авто Плюс» затронул проблему покупки подержанных авто. Особый спрос сегодня на заметно опустившиеся в цене корейские среднеразмерные кроссоверы Hyundai Santa Fe серии CM (II поколение, 2005-2012 гг). Цены на вторичном рынке, в зависимости от года, комплектации и состояния, варьируются от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Hyundai Santa Fe CM поставлялись из Кореи на российский рынок в переднее- и полноприводном варианте. Под капотом мог располагаться турбодизель 2,2 л либо бензиновые моторы 2,4 л или 2,7 л. Авто с любым из двигателем могло быть с «механикой» или «автоматом». Часть машин выпускалась в США, и именно «американские» Santa Fe более опасны «скрученным» пробегом, «убитым» «автоматом», «полуживым» мотором из-за нерегулярного ТО с заменой масла.

Все «Санта Фе» II поколения оборудованы полным электропакетом и системой AirBag. Не вызывает нареканий эргономика салона. Среди серьезных статей расходов на обслуживание авто эксперт назвал затраты на регулярную замену свечей зажигания. У «Санта Фе» они с платиновыми электродами, хотя работает мотор и с обычными. Если не менять свечи, может пострадать модуль зажигания, замена которого обойдется в 5 тысяч рублей.

Ресурс двигателя – от 250 тысяч (у «дизеля») до 500 тысяч км, однако регулярная промывка «впрыска» и топливной системы расширят ресурс и предотвратят чрезмерное потребление топлива.

Отсутствие гидрокомпенсаторов требует периодической регулировки клапанов. «Автоматы» более капризны и требуют частой замены масла либо «переборки». К «механике» особых претензий нет, если только авто с МКПП не «штурмовало» бездорожье регулярно. В противном случае узел меняется полностью. Подвеска надежная, а «ходовку» перед покупкой подержанного Santa Fe лучше проверить в сервисе.

Также стоит приготовиться к тому, что кнопки доступа в машину могут заедать и откажет датчик педали тормоза (у авто с АКПП). Правда, ремонт (замена) обходятся не дорого.