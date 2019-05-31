«Вселенская скорбь»: Блогер назвал недочеты УАЗ «Буханки», которые не исправили за 50 лет

Сегодня, 14:06

Обзорщик взял на рассмотрение самую новую базовую версию машины, высказался о ее минусах, и рассказал, чем легендарный «бескапотник» лучше «Нивы».

На YouTube-канале Off-wheels появился обзор УАЗ «Буханки» 2019 года. По мнению обзорщика, данная машина – «вселенская скорбь», ведь она уже 50 лет стоит на конвейере, однако по сей день не лишена массы своих недочетов. Блогер рассказал, что в отечественной модели так и не исправили за полвека.

По его словам, в «Буханке» на водительском месте – некомфортно из-за плохой обзорности, тесноты и неудобно расположенных педалей. Автор предложил сесть в машину своему товарищу ростом 196 см, что вылилось в хохму, ведь парень с трудом влез в авто, а когда закрыл дверь, понял, что его левая нога застревает между дверью и рулем, а это мешает нажимать на педаль сцепления.

Также обзорщику не понравилось, как переключаются передачи МКПП, однако он обратил внимание на «бодрость» мотора. Еще автора смущает, что в машине до сих пор используется два отдельных ключа для дверного замка и зажигания.

Блогер отметил, что о качестве «Буханки» вообще не нужно говорить, ведь о ней и так уже все известно, однако он признал, что у этого автомобиля нет аналогов. К примеру, в качестве альтернативы «бескапотника» обзорщик упомянул «Соболь», однако эта машина не имеет тех внедорожных качеств, которыми наделена «Буханка» - последняя выигрывает по проходимости.

В ролике блогер показал грубейшую сборку новой «Буханки». На сварных швах машины проступает голый «металл», а не состыкованные профили крепятся к полу криво вкрученными саморезами. Больше всего поразило то, что резиновые уплотнители окон прибиты к кузову гвоздями.

Во время тест-драйва «Буханки» блогер обратил внимание, что в машине, в отличие от «Нивы», нет трансмиссионных вибраций и шумов. Однако в целом детище «УАЗа» достаточно шумное, так как шумоизоляции в нем нет.