Автовладелец нашел способ сократить затраты на ТО Skoda Kodiaq 2.0 TDI

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После приобретения хорошего дорогого внедорожника хочется наслаждаться преимуществами машины, а не переплачивать немалые суммы за обслуживание.

Довольный своей новой машиной Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2019 года автовладелец на своем одноименном YouTube-канале Semen поделился небольшой хитростью, которая помогла ему снизить стоимость прохождения первого регламентного ТО на пробеге 13 тысяч км.

Несколько официальный сервисов Skoda за замену фильтров (топливного, воздушного и салонного), а также замену масла (для 2-литрового дизеля требуется 6 литров) называли цену от 13 до 17 тысяч рублей, однако умалчивали о вечернем тарифе и прочих скидках.

Этим моментом автор решил поинтересоваться самостоятельно в ближайшем сервисе, который выставлял цену 13 тысяч рублей за первое ТО на дизельном «Кодиаке».

Оказалось, что прохождение ТО в рамках услуги вечернего обслуживания обойдется на 20% дешевле. Также сервис предоставлял дополнительные небольшие скидки. Итог – ТО за 11,2 тыс. рублей.

Второе ТО на ТО Skoda Kodiaq 2.0 TDI обойдется по общему прайсу уже в 30 тысяч рублей. С учетом скидки экономия будет значительной. Также автомобилист отметил, что салонный фильтр можно заменить и самостоятельно – он легко снимается.