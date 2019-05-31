Автовладелец нашел способ сократить затраты на ТО Skoda Kodiaq 2.0 TDI

После приобретения хорошего дорогого внедорожника хочется наслаждаться преимуществами машины, а не переплачивать немалые суммы за обслуживание.
Довольный своей новой машиной Skoda Kodiaq 2.0 TDI 2019 года автовладелец на своем одноименном YouTube-канале Semen поделился небольшой хитростью, которая помогла ему снизить стоимость прохождения первого регламентного ТО на пробеге 13 тысяч км.
Несколько официальный сервисов Skoda за замену фильтров (топливного, воздушного и салонного), а также замену масла (для 2-литрового дизеля требуется 6 литров) называли цену от 13 до 17 тысяч рублей, однако умалчивали о вечернем тарифе и прочих скидках.
Этим моментом автор решил поинтересоваться самостоятельно в ближайшем сервисе, который выставлял цену 13 тысяч рублей за первое ТО на дизельном «Кодиаке».
Оказалось, что прохождение ТО в рамках услуги вечернего обслуживания обойдется на 20% дешевле. Также сервис предоставлял дополнительные небольшие скидки. Итог – ТО за 11,2 тыс. рублей.
Второе ТО на ТО Skoda Kodiaq 2.0 TDI обойдется по общему прайсу уже в 30 тысяч рублей. С учетом скидки экономия будет значительной. Также автомобилист отметил, что салонный фильтр можно заменить и самостоятельно – он легко снимается.