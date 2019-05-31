«Унизила» Camry: Обзор на «бешеную» «ГАЗель» мощностью 300 «кобыл» появился в сети

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Тестируя машину для скоростной езды, стоит быть готовым к сюрпризам.

На YouTube-канале «Never Stop» блогеры поделились видео, которое изначально задумывалось как обзор на 2-литровую Toyota Camry 2016 года в 50-м кузове, однако получился экспромт, благодаря инциденту, также достойному внимания.

Тестируя Camry, блогер отметил, что 2-литровый мотор для нее достаточно редкий. Машина не такая «резвая» и динамичная, как вариант с 2,5-литровым или 3,5-литровым двигателем, однако едет неплохо, но расход 11 л/100 км – это много. Чтобы в полной мере оценить возможности авто, которое задумывалось для скоростного режима эксплуатации, команда отправилась за город, где им «встретилась» бортовая «ГАЗель», которая «унизила» Camry и «ушла» на светофоре так, что «японка» осталась далеко позади.

Авторы ролика выяснили, что у «ГАЗели» под капотом. Это оказался 4,3-литровый 3UZ-FE мощностью 300 «кобыл», установка которого с полной настройкой обошлась владельцу авто в 250 тысяч рублей и месяц времени.

«Коробка» также «свапнута» - теперь на «ГАЗели» стоит АКПП от Toyota Celsior. Также немало времени потребовала официальная перерегистрация «ГАЗели» с новым «неродным» мотором. Расход с новым движком и «коробкой» составляет от 14 до 19 литров на 100 км, тогда с как «родным» он достигал 14-25 литров в зимнее время.

До «сотни» «Камри» разгоняется за 10,98 секунды, проходя расстояние 472 м. У «бешеной» «ГАЗели» показатель времени разгона составил 9 секунд. На скорости, приближающейся к 140 км/ч, в «игру» ступает аэродинамика, которая у «Камри», несомненно, выигрывает, но если снять с «ГАЗели» тент, то и она могла бы ехать лучше.