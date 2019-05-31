Стекло болтается, ручка хрустит: О досадных недочетах LADA Vesta SW рассказал владелец

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Притом, что универсал ему понравился, владелец обнаружил у него целый ряд неприятных недостатков.

Автор канала Pod Kapot отметил, что приобрел LADA Vesta SW 1.8 недавно, поэтому автомобиль еще находится на обкатке с пробегом в 1000 км, однако владелец успел заметить, что на первой передаче ощущается «дерготня», – по его мнению, это проблема прошивки. Также он отметил, что разницы между мотором 1.8 и 1.6 в тяге практически нет, поэтому тем, кто не собирается его перепрошивать, не стоит переплачивать за мощность.

Следующая проблема – размещение электронного блока управления под капотом. Как сообщил владелец «Весты СВ», для любителей мыть подкапотное пространство на мойках высокого давления это может обернуться большими неприятностями.

Пожаловался автор и на коробку передач, отметив, что она действительно сильно гудит на всех передачах, и лучше бы «АвтоВАЗ» продолжал ставить на «Ладу» КПП от Renault. Эргономика его тоже огорчила, в частности, неудобное расположение кнопок передних стеклоподъемников и со стороны водителя, и у пассажира. Правое колено во время езды упирается в бок нижней выступающей части мультимедийной панели: «Очень неудобно и очень больно», – отметил владелец. Также он сообщил, что в солнечный день, когда свет падает сбоку или сзади, цифры и надписи на приборной панели становятся нечитаемыми.

Далее автор наполовину приоткрыл стекло задней двери и продемонстрировал, как оно болтается и дребезжит: «Будто обычное оконное», – прокомментировал он. Более того, именно сзади опустить стекло вниз. «Неужели в 2019 году нельзя было сделать так, чтобы окна открывались полностью», – вздохнул владелец. Затем он подергал ручку с внутренней стороны правой двери: «Хрустит, такое ощущение, что лопнет пополам».

И наконец владелец назвал и досадный недочет с лючком бензобака, который открывается кнопкой с ключа вместе с автомобилем, но не закрывается так же автоматически, нефиксируемые двери и поролон в щели между передней панелью и лобовым стеклом. Он резюмировал, что все эти недочеты устраняемы, но лучше бы этим занимались не водители, а сам «АвтоВАЗ».