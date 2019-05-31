Лучший кроссовер с пробегом: Hyundai Tucson сравнили с Nissan Qashqai

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К моделям класса SUV предъявляют одинаковые требования: большой багажник, высокий клиренс и тяговитый мотор. Какой из популярных кроссоверов больше соответствует им, обсудили автолюбители.

На одном из автомобильных форумов водитель попросил помочь ему определиться с выбором между Hyundai Tucson и Nissan Qashqai 2008-2010 годов выпуска. «Японец» этих годов может оснащаться 1,6- и 2,0-литровыми агрегатами мощностью 114 и 140 л. с. соответственно. В свою очередь «Туссон» предлагался с 2,0-литровым 141-сильным мотором, 175-сильным V6 объёмом 2,7 л и 2,0-литровым «турбодизелем», отдача которого в разных исполнениях варьировалась от 113 до 150 сил.

Первое, что отметили опытные водители – японский автомобиль с пробегом не подходит, если в планы входит установка газобаллонного оборудования. Дело в том, что «впихнуть» ГБО в Qashqai можно, но после этого «ниссановский» 1,6-литровый двигатель требует частой регулировки клапанов, что стоит недешево. Впрочем, за доплату можно сделать коррекцию «мозгов» через OBD, чтобы при переходе на газ не было проблем, но это касается только версии с вариатором.

Обслуживание Hyundai Tucson не только обходится дешевле, но и в целом он более надёжный. Один из автолюбителей отметил, что владел обеими моделями в разное время, и пришёл к выводу, что «кореец» – лучший кроссовер, так как у Nissan Qashqai к 70 000 км пробега начала «сыпаться» подвеска, тогда же пришлось заменить сцепление. В случае с Tucson стойки потребовалось менять только после пройденных 110 000 км.

Помимо этого, данный автомобиль обладает более мягкой подвеской, но у японской машины немного больше клиренс – 200 мм против 195. В свою очередь у Tucson багажник существенно вместительнее.