«Одна звезда – и крест на водителе»: Результатами краш-теста УАЗ «Патриот» поделился эксперт

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Специалисты решили проверить, какие последствия ждут пассажиров «Патриота» при попадании в серьезное ДТП – результат неутешительный.

Эксперт «АвтоРевю» сообщил, что в 2010 году уже проводился краш-тест «Патриота» в рамках рейтинга ARCAP, где тот заработал 2,7 балла из 16 возможных и получил «кресты» на всех 3-х главных индикаторах опасности для водителя, пассажира и кузова.

В этот раз результат улучшился, но незначительно. Для краш-теста был взят УАЗ «Патриот» белого цвета. В него усадили двух инструментированных манекенов с различными датчиками и разогнали автомобиль – на скорости 64 км/ч он врезался в специальный барьер.

Кузов не сорвало с рамы, подушки безопасности и ремни отработали штатно, однако оказались повреждены ноги водителя, и нагрузки на шею превысили допустимое значение. Представители «УАЗ» огорчились и предложили провести второй краш-тест, но уже с другим барьером – конструкция предыдущего нарушала принятые нормативы.

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Поэтому раму снова погнуло, прямо под водителем, и от удара манекену сломало шею и ноги. Зато левосторонний удар позволил «выжить» манекену-пассажиру.

«5,3 балла, одна звезда – и крест на водителе», – озвучил результаты краш-теста эксперт, выразив надежду на то, что в будущем «УАЗ» модернизирует «Патриот» и оснастит его новой рамой, подвесками и агрегатами.