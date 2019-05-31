Новый заказ на чёрном рынке? В Петербурге участились случаи угона Hyundai Creta

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Автовладельцы заподозрили неладное.

Несмотря на то, что Hyundai Creta уже долгое время сохраняет лидерство в рейтинге самых популярных кроссоверов в России, этот автомобиль никогда особо не пользовался спросом у угонщиков. Дело в том, что найти запчасти на модель в России – не проблема, а сам «кореец» стоит не так дорого, как, например, его конкуренты в сегменте.

Тем не менее, судя по недавним событиям, на чёрном рынке запчастей Санкт-Петербурга появился новый заказ, в следствие чего в городе участились случаи угона «Креты». 29 мая одно из питерских сообществ об угоне автомобилей в соцсети «ВКонтакте» проинформировало о краже сразу четырёх Hyundai Creta.

Уточняется, что в руки злоумышленников попали экземпляры 2016, 2018 и 2019 годов выпуска. Также сообщается, что автомобили были угнаны в ночное время суток. Это навеяло автовладельцев на мысль, что кому-то сильно понадобились дешёвые запчасти на «корейца».

В соцсетях советуют владельцам Hyundai Creta позаботиться о безопасности своих машин и поставить противоугонные комплексы, даже если оформлен полис КАСКО, ведь КАСКО – это не защита, а способ вернуть часть денег.