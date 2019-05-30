«Субтаз»: В сети посмеялись над тюнингом ВАЗ-2110 под Subaru

Сегодня, 18:07

Очередная попытка владельца «ВАЗа» приблизить отечественную машину к иномарке не оставила пользователей равнодушной.

Фотографии преображенной «десятки» появились в одном из сообществ соцсети «Вконтакте», посвященном неудачному автомобильному тюнингу. «Ну че, пацаны, Субару?» – подписал снимки автор поста, намекая на очевидные потуги сделать ВАЗ-2110 похожим на модель Impreza японского автоконцерна за счет воздухозаборника на капоте, характерного синего кузова и золотистых дисков.

Конечно, история «десятки» намного короче, чем история Subaru Impreza, которая выпускается с 1992 года и по сей день. ВАЗ-2110 же вышел на конвейер в 1995 году, положив начало семейству LADA 110. Первым выпустили 4-дверный седан с передним приводом и базовым 1,5-литровым 71-сильным двигателем, а уже позже автомобиль получил множество модификаций. Прекратился выпуск ВАЗ-2110 в 2009 году.

В комментариях над тюнингом «Лады» посмеялись: «Субтаз», «Бибару» – тут же принялись придумывать автомобилю остроумные и ёмкие названия пользователи. «Под капотом 2.5 литра на турбе», «WRX, не?!» – присоединились другие, в шутку приписывая «десятке» технические характеристики одной из самых мощных комплектаций «Импрезы».