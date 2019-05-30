Теперь и дом на колесах: LADA Granta предстала в новом облике

Сегодня, 22:00

Возможности использования и «переделок» автомобилей LADA практически безграничны, все зависит лишь от фантазии и поставленной цели.

Московская компания Lux Form, специализирующаяся на изготовлении фургонов и жилых модулей, представила публике свою новую разработку – мини-трейлер, или кемпер для двух человек на базе LADA Granta FL. Об этом сообщает интернет-издание «Лада Онлайн».

Новинка адаптирована как для непродолжительных, так и для долгих автопутешествий и содержит все, что необходимо для комфорта: двуспальный «диван», миниатюрную кухню с плитой на 1 конфорку и мойкой, санитарную зону с кассетным био-туалетом и душем. Дом на колесах также оборудуется баком для чистой воды емкостью 70 л, баком для сточных вод емкостью 45 л, 5-литровым газовым баллоном для приготовления пищи и обогрева в случае необходимости. Также имеются шкафчики для вещей, продуктов и принадлежностей.

Габариты автоновинки составляют 4925х1740х2390 мм, длина колесной базы 2,85 м. Выпускаться кемперы будут в серии комплектаций. Цена базового варианта составляет 1,15 млн рублей, а максимального 1,8 млн рублей.