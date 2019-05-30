«Русский Прадо»: Раскрыты подробности о новом внедорожнике от УАЗ за 1,5 млн рублей

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Представители Ульяновского автозавода ранее сообщали, что к 2020 году предприятие планирует выпустить новый рамный внедорожник, который станет бюджетным российским аналогом Toyota Land Cruiser Prado – теперь же появилось больше подробностей о технических характеристиках новинки.

Внедорожник получит новое шасси, котроое в будущем станет базой для целого ряда автомобилей с разными кузовами типа «пикап», «фургон» и «минивэн». Однако из-за ограниченного объема инвестиций вряд ли сделать платформу действительно абсолютно новой: считают, что это будет всго лишь модернизированный вариант платформы УАЗ «Патриот». Не зря неофициально проект называют Patriot 2020.

Подвеска новинки будет полузависимой пружинной без рессор в передней части и независимой – в задней. Экстерьер будет разработан с точки зрения безопасности, а не эстетики. Задняя дверь будет открываться наверх и «запаски» на ней больше не будет.

В качестве силовой установки «Русский Прадо» получит новый мотор ЗМЗ объемом 2 литра в 120-сильном и битурбированном 180-сильном вариантах. В «базе» новый внедорожник от УАЗ будет работать на 5-ступенчатой МКПП, а в «топе» получит 6-диапазонную «механику» и 6-диапазонный «автомат».

Цена, как и сообщал ранее Вадим Шевцов, глава Sollers, составит около 1,5 млн рублей, что в 1,5 раза дешевле, чем базовая версия Land Cruiser Prado.