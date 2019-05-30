Для Чемпионата России по классическому ралли создадут новую 350-сильную «Гранту»

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«АвтоВАЗ» заявил о намерении построить абсолютно новую гоночную LADA Granta.

Отечественный автоконцерн стремится к новым высотам. Портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа» поделился информацией о намерениях концерна создать абсолютно новый автомобиль на базе рестайлинговой версии LADA Granta FL. При этом сообщается, что новинка получит турбированный 350-сильный 4WD и 6-ступенчатую «секвенталку». Проект, разработанный совместно с командой MRMotorsport, уже существует. В данный момент ведется поиск партнера, который займется установкой пластикового обвеса.

По предварительным данным новинка получит название LADA Granta PROTO и будет примет участие в абсолютном зачете Чемпионата России по классическому ралли.