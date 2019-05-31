«Крета курит в сторонке»: Чем хорош новый Changan CS35 PLUS рассказал блогер

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Китайцы сообщили, что будут продавать кроссовер в России, а потому обзорщик решил познакомиться с данной машиной, благодаря чему выявил ее плюсы.

На YouTube-канале «МАС МОТОРС» опубликовано видео, в котором блогер рассказал, чем хорош новый Changan CS35 PLUS. По словам эксперта, «Крета курит в сторонке» на фоне «китайца», ведь он хорошо собран, имеет современный дизайн экстерьера и интерьера, а также получил продвинутое оснащение, в разработке которого участвовала компания Huawei.

Блогер уточнил, что Changan CS35 PLUS практически ничего общего не имеет с кроссовером CS35, который сейчас можно приобрести в РФ. Новинка получила удлиненную и расширенную колесную базу, за счет чего стала просторнее, и вырос объем ее багажного отделения.

Для Changan CS35 PLUS 2019 предусмотрен новый мотор 1.6 GDI на 16 клапанов. Его мощность равна 128 л.с., а пару ему составят МКПП или 6-АКПП. Двигатель всего на 8 л.с. мощнее агрегата предшественника новинки, однако на тест-драйве блогер ощутил существенное увеличение динамики CS35 PLUS. На дороге автомобиль ведет себя уверенно, и хорошо тормозит за счет дисковых тормозов.

Changan CS35 PLUS получил удобные кресла, низкий центральный тоннель, в салоне машины применены приятные на вид материалы, в том числе декор с имитацией алюминия. Центральная консоль кроссовера гармонирует с сенсорной панелью климат-контроля.

О ценнике и точных сроках начала продаж Changan CS35 PLUS в России пока не говорят. Однако блогер сообщил, что в Китае машина появится в октябре, после чего ее стоит ждать в РФ. По словам ютубера, авто может стоит на отечественном рынке до миллиона рублей.

К слову, публика сомневается, что Changan CS35 PLUS станет сильным конкурентом «Креты» или «Тигуана», так как на фоне двух названных паркетников имеет существенный недостаток – отсутствие полного привода, который важен для отечественного потребителя. Единственным шансом CS35 PLUS на успех в РФ публика считает заниженный ценник.