«Шумоизоляция как у Жиги»: Блогер поделился впечатлениями от новой Toyota Camry

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Обзорщик попытался выяснить, стоит ли отдавать немалые деньги за Toyota Camry, и соответствует ли машина своей популярности.

Обновленная Toyota Camry, по словам обзорщика Макса Жлуктова, перестала быть похожей на «дедушкин автомобиль» и приобрела молодежный вид, но стала ниже, что не очень хорошо для российских дорог. «Этот передний бампер долго не проживет», – отметил блогер.

Для обзора ему досталась «Камри» с 2,5-литровым двигателем мощностью 181 л.с. в почти максимальной комплектации по цене около 2 млн рублей. По его словам, еще более мощная версия с мотором 3.5 в «топе» стоит 2,5 млн, что для Toyota Camry неоправданно дорого. Он добавил, что Toyota успела сделать себе имя и теперь просто наживается на клиентах, которые идут за громким брендом, известным в прошлом своим комфортом и надежностью.

Осмотрев багажник, блогер заметил, что объема для перевозки грузов недостаточно, да и кнопка автоматического закрытия крышки не помешала бы. А вот салон «Камри» ему очень пришелся по душе своим элегантным внешним видом, качеством материалов и общей эргономикой. Он оценил сидения с боковой поддержкой и вентиляцией, удобный подлокотник и подстаканники, просторный задний ряд, большой мультимедийный экран и функцию беспроводной зарядки.

Выведя Toyota Camry на дорогу, обзорщик сообщил, что она быстро разгоняется и мягко едет, у машины прекрасная динамика и хорошие тормоза, отлично работает «автомат». До первой «сотни» «Камри» разогналась за 9,6 секунды. Однако за бампер действительно приходится очень сильно переживать. «И шумоизоляция как у Жиги», – добавил автор.

В целом новая Camry ему понравилась: блогер сказал, что ожидал худшего, но оказалось, что японцы умеют делать вещи. Единственное, что его смутило – это ценник. «Цена этой машины должна быть 1,5 миллиона», – подытожил он, считая, что именно по такой стоимости россияне будут готовы ее покупать.