«Самая ржавучая машина в мире»: Состояние УАЗ «Хантер» спустя 8 месяцев после покупки оценил владелец

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Всего за 8 месяцев «УАЗик» обзавелся «рыжиками», поэтому владелец решил подробно оценить состояние кузова и принять меры по борьбе с коррозией.

Как сразу заявил автор канала «Заметки Квадромотоциклиста», «УАЗик – это самая ржавучая машина в мире», или, по крайней мере, на просторах бывшего СССР. По его словам, он знал об этом, когда покупал «Хантера» , но ему бы очень не хотелось, чтобы кузов в действительности сгнил за 3-4 года, поэтому он решил с самого начала тщательно ухаживать за автомобилем.

Осмотр показал, что серьезные повреждения от коррозии появились на видимой части рамы. Место крепления стокового бампера и вовсе поржавело полностью, будто бы там и вовсе краски не было: «Такое ощущение, что на заводе сначала вешают бампер, а потом уже красят», – отметил автор. Он добавил, что делал антикоррозийную обработку УАЗ «Хантер» у дилера сразу после покупки, но понял, что делают ее для галочки, из рук вон плохо.

Также он рассказал, что на заводе при сверлении различных отверстий, ввертывании саморезов, образовывалась металлическая стружка, которая осыпалась прямо на пол: никто ее оттуда не убирал, а просто застелили сверху ковриком – и в итоге она к зиме превратилась в очаги ржавчины. Теперь же, по весне, владелец решил еще раз осмотреть УАЗ «Хантер» на предмет «цветения».

Для этого владелец «УАЗика» снял все сиденья и коврики, убрал мусор и грязь. Он увидел следы ржавчины там, где вворачиваются саморезы, а также несколько прошлых очагов от стружки. Зато обнаружил расслаивание заводской мастики на полу, обнажающее железо.

В итоге хозяин «Хантера» обезжирил проблемные места специальным средством и сообщил, что планирует провести качественную антикоррозийную обработку кузова и деталей автомобиля полностью, но уже с помощью частных специалистов.