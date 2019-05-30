Skoda Kodiaq против Nissan X-Trail: Кроссоверы в «минималках» сравнили в сети

Сегодня, 16:40

Многие автолюбители задумываются о выборе между детищем немецкого концерна VAG и японским «паркетником».

На российском рынке Skoda Kodiaq продаётся по цене от 1 457 000 рублей, за эти деньги потребитель получает автомобиль с 1,4-литровым мотором TSI, выдающим 125 л. с. Его конкурент Nissan X-Trail стоимостью 1 351 000 рублей оснащается 2,0-литровым 144-сильным мотором. В обоих авто в роли трансмиссии выступает 6-скоростная «механика».

Согласно «паспорту», чешский автомобиль разгоняется до «сотни» за 10,6 с, а его японский конкурент делает это за 11,0 с. При этом «Кодиак» обещает быть экономичнее, его городской расход должен не превышать 8,4 л бензина. «Японцу» на 100 км по городу потребуется не менее 11,3 л.

Однако, как утверждают автовладельцы, чешская марка называет слишком оптимистичные цифры. Косвенно это подтверждает то, что Skoda Kodiaq немного тяжелее, длиннее и шире соперника. Вместе с тем благодаря этому «чех» может похвастаться внушительным багажником объёмом 635 л и 1 980 л при сложенных задних сидениях. У японского авто багажное отделение вмещает только 449 л груза (1 507 л). Зато Nissan X-Trail обладает большим клиренсом – 210 мм против 188.

Ещё один весомый плюс в копилку этой модели приносит более богатая минимальная комплектация. В отличие от «Кодиака» этот автомобиль получил обогрев и электрорегулировку зеркал, круиз-контроль, водительское кресло с регулировками в шести направлениях и многое другое.