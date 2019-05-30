Что лучше бензиновый или дизельный Hyundai Tucson, обсудили в сети

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При покупке нового или подержанного «корейца» встаёт вопрос, на какой из версий остановить выбор: бензиновой или дизельной.

Противники Hyundai Tucson на «тяжелом» топливе утверждают, что из-за плохого качества солярки форсунки не «живут» больше 100 000 км, а их ремонт или замена обходится очень дорого. В свою очередь владельцы дизельных кроссоверов отмечают, что это не более чем слухи. По их словам, Hyundai Tucson очень надёжен, а в плане стоимости запчастей – это один из самых бюджетных «паркетников».

Вместе с тем хозяева дизельных авто признают, что с целью экономии лучше выбрать бензиновый вариант несмотря на то, что дизельные машины имеют меньший расход, а солярка дешевле бензина. Опытные автомобилисты советуют устанавливать ГБО тем, кто хочет тратить на горючее как можно меньше. «Дизель – это не чтобы дешево, это если надо или нравится», – подчеркнул один из водителей.

Отметим, что бензиновая гамма Hyundai Tucson третьего поколения включает в себя 2,0-литровый 150-сильный мотор и 1,6-литровый турбированный агрегат, который выдаёт 177 л. с. и способен работать в тандеме только с роботизированной КПП. Мощности первого двигателя хватает не всем, поэтому водителям приходится выбирать между надёжностью и динамикой.

Между тем дизельный вариант только один – полноприводный автомобиль со 185-сильным турбомотором объёмом 2,0 л и классическим «автоматом».