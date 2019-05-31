«Значок с фуры сняли»: Откровенно о Renault Sandero Stepway 2 высказался блогер

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Обзорщик раскрыл положительные стороны популярного хэтчбека, а также нашел его недочеты.

На YouTube-канале 13Dorog появился ролик, в котором блогер откровенно высказался о Renault Sandero Stepway 2. Автор напомнил, что машина вышла в 2014 году, и выглядит гораздо лучше предшественника, однако обзорщик подшутил над логотипом «Рено» на радиаторной решетке хэтчбека: «Значок с фуры сняли». Ютуберу непонятно, зачем французы использовали такую большую эмблему, но предположил, что они так поступили, чтобы авто было заметнее.

Непонятен блогеру и «козырек» на бампере машины, который направляет песок и грязь прямо в радиатор. Автор советует закрывать радиаторную решетку сеткой. Еще у хэтчбека длинный свес переднего бампера, и рассказчик советует помнить об этом на бездорожье.

Пластиковый обвес машины неплотно прилегает к кузову, особенно на крыльях, а потому эксперт советует снять пластик, и заново его приклеить. В противном случае, между кузовом и обвесом будет скапливаться песок, который в итоге поцарапает ЛКП. Еще автор добавил, что «дубовый» салонный пластик машины начнет скрипеть после пробега в 50-60 тыс. км.

Продолжение... «Крета курит в сторонке»: Чем хорош новый Changan CS35 PLUS рассказал блогер Китайцы сообщили, что будут продавать кроссовер в России, а потому обзорщик решил познакомиться с данной машиной, благодаря чему выявил ее плюсы. Салон Renault Sandero Stepway 2 нельзя назвать самым эргономичным, ведь некоторые решения в нем достаточно неудобны. К примеру, кнопка включения подогрева водительского кресла расположена в нижней части сидения, хотя ее было бы лучше расположить где-то на передней панели. Также рассказчик описал ситуацию, в которой машина хорошо загружена в багажнике.

В таком случае придется корректировать направление светового пучка фар, однако органы управления для этого находятся почти «в ногах», что крайне неудобно. Еще одно странное решение – один подстаканник для заднего ряда вместо двух.

Из плюсов Renault Sandero Stepway 2 блогер выделил дорожный просвет в 195 мм, устойчивый к коррозии кузов, большие наружные зеркала, широко раскрывающиеся двери, удобная посадка, подогрев кресел, электрическая регулировка зеркал, круиз-контроль, пневмоупор капота, беспроблемные моторы. Блогер напомнил, что ремень ГРМ в хэтчбеке следует менять не позже, чем каждые 60 тыс. км. Кроме того, стоит помнить, что машина «не любит» некачественное топливо.