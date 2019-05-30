Всплыла еще одна проблема автомобилей LADA Vesta SW Cross после 20 тысяч км пробега

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Владельцы «Весты» стали массово жаловаться на неадекватное «поведение» автомобиля при трогании с места.

Как ни старается «АвтоВАЗ» приблизить свои авто к надежности и комфортабельности европейского уровня, пока не выходит: то одно «вылезет», то другое. С новой «загадочной» проблемой LADA Vesta SW Cross 2018 года выпуска столкнулся ее владелец после 1 года эксплуатации, за который автомобиль «прошел» чуть более 21 тысячи км.

На своем YouTube-канале Avtochehol27 обладатель фактически нового отечественного компакт-кросса рассказал, что после 20 тысяч км пробега машина начала сильно дергаться при трогании. Вперед, назад – не имеет значения, но автомобиль начинает трусить так, что выхлопная труба бьется о кузов. Интересный момент – проблемы нет, если трогаться со второй передачи.

Владелец «Весты» обращался с проблемой в сервис, где мастера провели гарантийную замены сцепления, свечей и топливных трубок. Больше ничего не вызвало нареканий. Однако проблема не исчезла.

После публикации ролика в сети, оказалось, что это «головная боль» многих «вестоводов» после 20-25 тысяч км пробега. Одним, правда, помогла замена сцепления. Однако уточняется, что сцепление ставили не дешевое. Видимо, в сервис-центре при гарантийном обслуживании устанавливают «дешевое» сцепление, которое изначально несет в себе дефект.