Завёлся «свисток» под капотом Hyundai Santa Fe: «Болячку корейца» обсудили автолюбители в сети

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Странный свист доносится из-под капота дизельного кроссовера во время дождя или тумана, уточнил владелец.

Как рассказал автолюбитель на одном из форумов, у него возникли проблемы с Hyundai Santa Fe DM 2016 года выпуска на пробеге в 70 000 км. Автомобиль оснащён 2,2-литровым дизельным турбомотором мощностью 197 лошадиных сил.

Автовладелец отметил, что «свисток» под капотом его кроссовера завёлся после длительной поездки по трассе на скорости 120 км/ч. Причём свистеть «кореец» начал во время парковки, звук не пропал и после того, как водитель заглушил и завёл двигатель снова, а также после прогазовки. Однако эта «болячка» плавающая и проявляется только в сырую погоду, из-за чего автомобилист не торопиться поехать к сервисменам. Также владелец уточнил, что все жидкости на месте и никаких протечек нет.

«Болячку» дизельного Hyundai Santa Fe обсудили автолюбители в сети. В машине свистеть «умеют» немало деталей, например, турбина, помпа, ремень ГРМ, подшипники генератора, обгонная муфта и т. д. Однако турбина, скорее всего, издавала бы звуки постоянно, а не при определённых погодных условиях, а ремень «успокаивался» бы после пробуксовки.

Тем не менее владелец Hyundai Santa Fe решил поменять ремень и ролики, так как по регламенту им недолго осталось «жить» до плановой замены. Автолюбители посоветовали ему всё-таки съездить на диагностику к профессионалам.