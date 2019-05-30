«АвтоВАЗ, когда прекратится колхоз?»: О «косяках» LADA Vesta SW Cross рассказал экс-сотрудник автоцентра

Сегодня, 09:59

Бывший сотрудник автоцентра LADA рассказал, с какими многочисленными заводскими проблемами к дилеру обратился один из владельцев универсала Vesta SW Cross.

Как рассказал автор канала Test Drive, LADA Vesta SW Cross 1.8 была приобретена владельцем в комплектации Luxe Multimedia и уже успела «пробежать» свыше 11 000 км. На десять тысяч км ему приходится доливать 3 литра масла. «Двигатель не едет», – заявил блогер, отметив, что сейчас решается вопрос по топливной рампе «Весты». По его словам, дилеры хоть и принимают жалобы клиентов, но часто «отнекиваются всякими приписками» от завода-производителя и оттягивают гарантийный ремонт.

Блогер сообщил и о других «косяках» представленной «Весты СВ Кросс». Так, у нее обнаружены проблемы с подвеской, втулкой и передней стойкой стабилизатора: даже после замены они все равно скрипят и стучат. На литых дисках отклеиваются заглушки с эмблемой «Лады», приклеенные на двойной скотч. С внутренней стороны двери на кромке под резиновым уплотнителем видны следы щипцов для правки металла, из-за которых начала лопаться краска.

«АвтоВАЗ, когда прекратится колхоз?» – возмутился автор, добавив, что ему становится стыдно за отечественный автопром. По его мнению, Vesta SW Cross – вполне комфортный автомобиль, настоящий универсал с просторным салоном, но проблемы с двигателем и подвеской перечеркивают все положительное впечатление.