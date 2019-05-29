Фирменные цвета и свежий интерьер: Официально представлено новое поколение кроссовера BMW X1

Сегодня, 16:00

Японский автомобиль получил целый ряд изменений, а также некоторые доработки, позаимствованные у «старших» собратьев по модельной линейке.

Впервые о рестайлинговом BMW X1 заговорили прошлым летом, когда прототип автомобиля был замечен на дорожных испытаниях, и серийная версия кроссовера, как оказалось, от своей тестовой модели отличается не очень сильно. Доработки случились как снаружи, так и внутри, а некоторые из них даже повторяют более крупные SUV BMW X5 и X7.

В первую очередь, изменения коснулись радиаторной решетки. Она стала куда крупнее, а новые передние фары, вкупе с дополнительными светодиодными ДХО, дополняют «агрессивную» переднюю часто обновленного BMW X1. Задней части автомобиля также коснулись модификации. Фонари стали L-образными, увеличились в диаметре патрубки раздвоенной выхлопной системы.

В зависимости от выбранной комплектации, BMW X1 будет оснащаться 18- или 19-дюймовыми легкосплавными дисками, выполненными в Y-стиле. Также на выбор будут доступно 3 новых фирменных цвета – Storm Bay Metallic, Juraco Beige и Misano Blue Metallic, а помимо этого интерьер машины получит «свежую» отделку. В подкапотном пространстве немецкого кроссовера стоит ожидать 2,0-литровый турбомотор на 228 «лошадок», агрегирующий с 8-диапазонной АКПП.