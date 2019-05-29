Прослужат 500 000 км: ТОП-5 машин с самыми надежными АКПП подготовили эксперты

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Большинство премиальных автомобилей оснащается автоматическими коробками передач, но при этом не все они славятся своей долговечностью. Эксперты с канала «АВТО БУ» на YouTube подготовили ТОП-5 автомобилей с самыми надежными коробками.

Лидерами составленного рейтинга стал Lexus GS с АКПП A340, которая легко может выходить 800 000 – 1 000 000 км и работает со всеми типами приводов.

Второе место досталось Mercedes-Benz E124 с «автоматом» 722.4, способной без проблем прослужить 1 000 000 км. ТОП-3 замыкает Toyota Land Cruiser, обладающей 5-позиционной АКПП A755M, которая легко выдерживает 500 000 км.

В ТОП-5 вошли Cadillac CTS и Audi A8. Первый комплектуется АКПП 5L40E, созданной General Motors и обладающей ресурсом в 450 000 км. Второй получил «автомат» ZF 5HP, которая тоже может выходить от 400 000 км. Интересно, что все названные выше АКПП отличаются своим длительным сроком жизни, но при этом их перестали выпускать. Большинство КПП способно прослужить больше 500 000 км.