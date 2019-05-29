«Расцарапано до металла»: На качество ЛКП Hyundai Solaris пожаловался водитель

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По словам автомобилиста, сильнее всего от царапин страдают именно черные «Солярисы».

Данное предположение он высказал в сообществе владельцев Hyundai Solaris, рассказав, что приобрёл себе автомобиль совсем недавно, и успел проехать на нём всего лишь 6 400 километров прежде, чем начал наблюдать столь странные проблемы. Если поставить машину на солнце и присмотреться, то водителю открывается вид на ЛКП автомобиля, вдоль и поперёк испещренного короткими неглубокими царапинами: «Это всё из-за того, что лака не доложили».

При этом у его белого Hyundai Solaris ситуация ещё более-менее терпимая, поскольку заметно это лишь в солнечную погоду, когда машина стоит на месте, а вот у черных «корейцев», убежден автолюбитель, всё куда хуже. Он объяснил, что общался с многими водителями подобных «Солярисов», и все ему рассказывали о том, что царапины действительно очень глубокие: «Они там вообще все страдают, расцарапано до металла».

Комментаторы в сети не поняли недовольства водителя, сказав что все темные цвета – достаточно капризны, да и царапины на ЛКП, по их мнению, «дело-то житейское, с каждым бывает», однако возмущенный автомобилист резонно парировал, что отдавал за Hyundai Solaris такие деньги не для того, чтобы наблюдать на его кузове трещины и царапины.

«900 000 рублей просят за царапающееся ЛКП. Отдать почти миллион рублей, а потом каждое лето заново красить? Избавьте меня от такого счастья!», – жалуется автолюбитель.