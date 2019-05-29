«Японец круче, но вы не пожалеете»: Стоит ли менять б/у Nissan Qashqai на новую Hyundai Creta – сеть

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В сети считают, что японский кроссовер очень хорош, однако новая машина – это новая машина.

Об этом рассказали в сообществе владельцев Hyundai Creta «ВКонтакте», когда один из автомобилистов решил поинтересоваться, можно ли заменить на «Крету» свой Nissan Qashqai. Японский автомобиль верой и правдой прослужил водителю 9 лет, и особых претензий к нему не было – владельцу машины попросту захотелось чего-то нового, без 150 000 пройденных километров «за спиной».

Один из комментаторов рассказал, что тоже поменял б/у Nissan Qashqai на новую Hyundai Creta. И остался доволен, за небольшими исключениями: в комплектации Active корейский кроссовер в принципе удовлетворял всем требованиям водителя, однако динамика автомобиля с автоматической коробкой передач, а также вместительность багажника – оставляли желать лучшего: «Но плюсов пока больше, чем минусов».

При этом если сравнивать Nissan Qashqai и Hyundai Creta с аналогичными моторами на 1,6 литра, то разница в динамических характеристиках становится вовсе не так заметна, и если взять «корейца» с двигателем помощнее – то его резвость обязательно порадует водителя: «2.0 – по динамике интереснее аппарат, а по расходу он больше всего лишь на 1 литр, даже не заметите».

Подводя итог, комментаторы в сети признали, что Nissan Qashqai в максимальной комплектации очевидно «заряженнее» Hyundai Creta, однако если идёт речь о видавшем виды «японце», то лучше однозначно обратить своё внимание на корейский кроссовер, поскольку со своими задачами он справляется, и знает своё дело: «Японец может быть круче по электронике или комфорту, но он уже старый. Купив Крету – вы не пожалеете».