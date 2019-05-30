«Беги, как от огня»: На проблемы дизельного мотора УАЗ «Патриот» пожаловался водитель

Сегодня, 06:00

Владелец «Патрика» посоветовал никому не связываться с силовым агрегатом ЗМЗ-51432.

С этим дизельным мотором у водителя УАЗ «Патриот» возникло нереальное количество проблем, на которые он пожаловался в сообществе «уазоводов» соцсети «ВКонтакте». «Патрика» с ЗМЗ-51432 под капотом автомобилист приобрёл в 2015 году, и первые 60 000 километров пробега особых претензий к машине не было, однако стоило отечественному внедорожнику добраться до указанной отметки, как у него начались серьезные проблемы.

Автомобиль потребовал замены стартера, и водитель сумел с этим смириться, однако, когда спустя 5 тыс. км «умер» генератор, за которым последовала и пробитая прокладка головка блока цилиндров, автовладелец начал понимать – с его УАЗ «Патриот» что-то не так. При вскрытии ГБЦ оказалось, что одну форсунку можно выбрасывать, так как она прикипела к металлу, а сама головка в итоге «приговорила» плоскости.

После этого на отметке в 74 тыс. км пробега пришлось менять весь ГРМ целиком, а спустя ещё 10 тыс. км вышел из строя вакуумный насос. Поломки продолжали сыпаться на УАЗ «Патриот» одна за другой: 110 000 км – лопнула полуось, 121 000 – «полетела» турбина и рулевой кардан, а на 128 000 км пружина клапана попросту лопнула, клапан рассухарился и рухнул в цилиндр, проделав в нём дыру.

«Бегите от него, как от огня», – сокрушается владелец дизельного «Патрика», дополняя свой рассказ жалобой на то, что ваккумный насос вышел из строя повторно, вместе с натяжителем цепи. Причем случилось это на ходу, из-за чего рокера, в количестве 16 штук, разлетелись по всему моторному отсеку.