Хуже «вазовского»: Владелец Renault Duster сравнил оригинальные масляные фильтры с отечественным

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Автомобилист взял для проверки два оригинальных расходника и один – от отечественного производителя.

На YouTube-канале «НеОбзор58» появился ролик, в котором владелец Renault Duster сравнил оригинальные масляные фильтры для кроссовера с отечественным расходником. Уточним, что автомобилист владеет машиной 2015 года в версии Privilege с мотором F4R, 6-МКПП и полным приводом.

Оригинальные масляные фильтры автор сравнил с отечественным фильтром «Салют». Примечательно, что оригиналы для Renault Duster можно считать несколько хуже «вазовского» расходника, так как у последнего фильтрующий элемент на 10% больше.

Изначально рассказчик сравнил два оригинала, один из которых в машину автора устанавливал дилер, а второй покупался «реноводом» самостоятельно, в магазине. Оба фильтра прослужили одинаковое количество времени – 1 год. Расходники практически идентичные, и явно размером уступают отечественному фильтру.

Для сравнения автор распилил фильтры. Это показало, что дилер действительно установил в Renault Duster не подделку, ведь расходник содержанием не отличается от того, что рассказчик купил самостоятельно. Автомобилист разобрал расходники, благодаря чему измерил площадь фильтрующих элементов оригинала и отечественного фильтра – 600 и 675 квадратных сантиметров соответственно. Автор также отметил, что российский фильтр сделан качественно и эффективен.

Напомним, Renault Duster остается одним из самых популярных кроссоверов в России. Стоимость автомобиля составляет от 714 000 рублей. Максимальная сборка машины предлагается в стране за 1 087 990 рублей.