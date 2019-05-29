«Спасем РИО от смерти»: Как «вылечить» перегревающуюся KIA Rio рассказал эксперт

Сегодня, 12:01

По словам специалиста, владелец «корейца» был близок к тому, чтобы его «угробить».

Об этом на своём канале Kia Master рассказал блогер, пожаловавшийся на то, что к нему поступила крайне проблемная KIA Rio, хозяин которой работает на ней в такси. Реальный пробег автомобиля владелец называть отказался, потому мастеру пришлось довольствоваться отметкой в 45 774 км, показываемых бортовым компьютером, однако состояние машины заставляло думать о том, что скручена там не одна сотня тысяч км.

«Владелец обижал её и мучал, она задыхалась и перегревалась. Не доводите до такого, а то придётся спасать его от смерти», – настаивает эксперт, объясняя свое возмущение тем, что у KIA Rio 2017 года выпуска очень слабые рубашки охлаждения двигателя, из-за чего они становятся склонны к перегреву. При этом, если перегреется алюминиевая ГБЦ – это верный признак того, что силовому агрегату автомобиля можно выносить «приговор».

Специалист рассказал, что у данной KIA Rio за день уже трижды загоралась лампочка перегрева двигателя, при том, что вентилятор в машине работает без остановки и слишком громко шумит. Также у «корейца» начали «плавать» обороты, и единственным решением проблемы блогер видит лишь как можно более быструю очистку или замену радиатора: «В противном случае она любо погибнуть может в любой момент, либо ГБЦ поведет и мотор можно будет выбрасывать».

В процессе поездки в сервис, блогеру даже пришлось перевести печку в теплое положение, лишь бы не перегревать мотор, но даже это не помогло, вентилятор продолжал «работать как угорелый без остановки», KIA Rio «троила» и дергалась, потому, когда водитель добрался до автосервиса, то вздохнул с искренним облегчением.

«Вылечить» перегревающуюся KIA Rio можно лишь путём снятия переднего бампера, который мешает добраться до радиатора. Что примечательно, первый радиатор автомобиля оказался полностью чистым, и вся грязь скопилась на втором. Состояние было настолько ужасное, что блогеру ничего не оставалось, кроме как резюмировать: «Такой вид – предвестник конца двигателя, надо тщательно отмывать что его самого, что двигатель, по другому от смерти РИО не спасти».